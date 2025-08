A Leicester con i migliori: Pioli verso il 3-4-2-1, si candidano Fazzini e Richardson

vedi letture

In vista dell'amichevole di oggi pomeriggio che la Fiorentina giocherà contro il Leicester (fischio d'inizio ore 16 italiane), il Corriere Fiorentino prova a disegnare l'iniziale undici che schiererà Stefano Pioli in quello che è il primo vero test di questa pre-stagione, nonché il primo dei tre match inglesi. L’orientamento per il King Power Stadium è alla conferma dell’assetto fin qui proposto: difesa a tre davanti a De Gea, due esterni e due mediani e almeno un terzetto di uomini offensivi, anche se molte delle scelte di formazione saranno dettate dalle condizioni fisiche dei singoli.

Complici i prossimi appuntamenti in terra inglese, martedì contro il Nottingham Forest e sabato contro il Manchester United, le rotazioni spingono tra i titolari di oggi chi ha lavorato con maggiore continuità come Kean, Gosens o Dodò, mentre per Dzeko e Gudmundsson l’occasione da titolare potrebbe slittare. In particolare l’islandese è rientrato solo di recente in gruppo e dovrebbe lasciar spazio al duo Fazzini-Richardson alle spalle di Kean. Tra gli altri motivi di curiosità l’eventuale conferma in difesa del giovane Kospo, candidato a una maglia da titolare insieme a Marì e Ranieri comunque destinati ad alternarsi con Pongracic e Viti. Il test di oggi tornerà utile anche alla società attualmente alle prese con il mercato visto che a chiusura della tournée inglese lo stesso Pioli tirerà le somme su pregi e difetti della rosa attuale.