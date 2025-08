Sohm, possibili visite domani e volo in Inghilterra. Kessié resta un sogno difficile

Il Corriere Fiorentino, nelle sue colonne dedicate alla Fiorentina, si focalizza sul mercato a centrocampo e riparte dall'acquisto di Simon Sohm, difatti concluso con l'ok del Parma ai circa 15 milioni che tra parte fissa e bonus, i viola verseranno nelle casse dei ducali per prelevare il giocatore. Per il centrocampista svizzero invece, è pronto un contratto fino al 2030 da 1,3 milioni netti a stagione e l’obiettivo, dopo un weekend che tra ieri e oggi passerà tra risoluzione degli ultimi dettagli e scambi di documenti, è fargli svolgere le visite mediche già domani. In quel caso - si legge - potrebbe immediatamente volare in Inghilterra, aggregarsi ai compagni, assistere all’amichevole di martedì col Nottingham Forrest e sperare di giocare uno spezzone di gara sabato, col Manchester United.

Ad ogni modo, il quotidiano locale scrive che non è detto al 100% che quello di Sohm sia effettivamente l'ultimo colpo in mezzo al campo. Ogni giorno che passa infatti rende più complicata la trattativa per il rinnovo di Rolando Mandragora e l’ipotesi di una cessione non è più così lontana. Per questo i viola restano vigili su Hans Nicolussi Caviglia e su altri profili. Difficile, ma forse non ancora impossibile, pensare invece a Franck Kessie: troppo alta la richiesta d'ingaggio anche a fronte di un abbassamento rispetto ai 14 milioni che percepisce attualmente l'ivoriano in Arabia. Rimane una suggestione.