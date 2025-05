Radio FirenzeViola prosegue come ogni lunedì con "Nel nido della Rondine"

Prosegue la programmazione in diretta extralarge, come ogni lunedì, di Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Dalle 19 infatti, come di consueto, inizia "Nel nido della rondine", trasmissione a cura della Rondinella Marzocco e in diretta fino alle 20:30. Per ascoltare basta andare sull'App o farlo dal pc anche in modalità video, oppure cercare radio FirenzeViola sulla tv smart o sul canale 92 del digitale terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia.

