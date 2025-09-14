Radio FirenzeViola, la programmazione odierna: in diretta dalle 14

Radio FirenzeViola, la programmazione odierna: in diretta dalle 14FirenzeViola.it
Anche oggi, domenica 14 settembre 2025, non mancherà il consueto appuntamento con Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ad aprire la diretta saranno Ludovico Mauro e Samuele Fontanelli, che vi terranno compagnia con il loro "Firenze in Campo" dalle 14:00 alle 16:00. Quando scatterà il "Viola Weekend" con due ore condotte da Fabio Ferri e Virginia Bicchi. Infine sarà possibile seguire la Domenica Viola dalle 21 alle 22:30.

Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!