Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21.30: ora c'è "Garrisca al Vento"

Oggi alle 17:05Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Continua il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso fino alle 19 spazio a “Garrisca al Vento”, con il tandem Giacomo Galassi-Stefano Prizio. Successivamente, dalle 19 alle 20, come ogni giovedì toccherà al "Nido della rondine" a cura della Rondinella e a "L'altra metà della Viola" (questo dalle 20 alle 20:50). Chiuderà poi il palinsesto "Extra viola", approfondimento della giornata viola, in onda anche su RTV38.

