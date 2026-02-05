Novellino: "Adesso la società è presente. Paratici saprà coinvolgerla"

Walter Alfredo Novellino, consulente del presidente Faroni per le relazioni istituzionali al Perugia e dirigente sportivo, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio" per parlare della situazione viola e dell'arrivo di Fabio Paratici, nuovo ds della Fiorentina: "Nei singoli la Fiorentina è fortissima. Non so cosa le sia capitato ma dovrebbero essere molto più su. Con l'arrivo di Paratici qualcosa cambierà, ne sono convinto. la Fiorentina è anche sfortunata, col Napoli non mi è dispiaciuta. Vanoli è un allenatore esperto, conosce la Serie A, sa quali sono le difficoltà. Speriamo Kean rientri e che torni a segnare. Anche la fase difensiva andrebbe migliorata".

Cosa potrà dare Paratici alla Fiorentina in questo finale di stagione?

"Con Goretti lavoreranno bene insieme. Ne sono convinto perché con Paratici ci ho lavorato insieme anche al Piacenza. Di calcio ne capisce, conosce le difficoltà. Cercheranno di aiutare l'allenatore quando avrà bisogno di un aiuto soprattutto dal punto di vista psicologico. Ora c'è bisogno della società e adesso posso dire che sia presente".

Quale sarà il raggio d'azione di Paratici nella Fiorentina?

"Paratici ha lavorato con Marotta, quindi cercherà di coinvolgere la società perché sa come funzionano i rapporti tra società e calciatori. Paratici in questo è molto bravo. Poi quella viola è una società grande che non può non essere coinvolta".

