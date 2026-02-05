Stasera torna l'Altra Metà della Viola: seguila dalle 20 su Radio FirenzeViola

L'offerta di Radio FirenzeViola continua ad allargarsi. A breve in onda la quinta puntata de "L'altra metà della Viola". Un appuntamento settimanale interamente dedicato alle formazioni femminili della Fiorentina, dalla prima squadra alle giovanili, ogni giovedì dalle 20 alle 20.50.

La conduzione è affidata a Claudia Marrone, che insieme alla preziosa partecipazione di Stefano Berardo, accompagnerà gli ascoltatori dentro al Viola Park e nei meandri del progetto femminile della Fiorentina, con interviste esclusive alle tesserate del club ma anche a tutti i protagonisti che animano il mondo delle Womens, oltre ovviamente a focus dedicati alle partite e alle protagoniste dell'attualità viola.

"L'altra metà della Viola" nasce per raccontare i retroscena e tutte le notizie di una delle squadre più forti d'Italia, che negli ultimi anni si è sempre imposta al vertice delle competizioni partecipando anche alla Champions League. Un viaggio alternativo all'interno della Fiorentina e del Viola Park, per scoprire e sostenere da vicino tutte le ragazze che vestono la maglia viola. Oggi ospite un'altra calciatrice viola, scoprila guardandoci.