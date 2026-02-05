Radio FirenzeViola, alle 20 "L'altra metà della Viola" con Benedetta Orsi

FirenzeViola.it
Oggi alle 19:00Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Continuano le trasmissioni in diretta di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Torna stasera, come ogni giovedì, "L'altra metà della Viola" (dalle 20 fino alle 20:50), focus sulla Fiorentina Femminile con ospite la calciatrice viola Benedetta Orsi. Chiuderà poi il palinsesto "Extra viola", approfondimento della giornata viola, in onda anche su RTV38.

