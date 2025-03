Radio FirenzeViola, il palinsesto si chiude con "Ganzamente in Viola" fino alle 22:00

vedi letture

Prosegue la programmazione di Radio FirenzeViola che come ogni venerdì diventa extra large. Dopo il best off della giornata, a chiudere il palinsesto odierno ci sarà "Ganzamente in Viola" con Costantino Nicoletti, Alberto Di Chiara e le incursioni del "G". La trasmissione andrà in onda dalle 20:30 alle 22:00.

Clicca qui per ascoltarci!