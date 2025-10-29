Radio FirenzeViola, dalle 20:00 Inter-Fiorentina: seguila con noi
Proseguono anche oggi, mercoledì 29 ottobre, le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli! Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato.
Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” con la coppia Calamai-Loreto mentre dalle 16 alle 17 toccherà a Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo dare vita ai "Tempi supplementari". Alle 17:00 poi spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19:00 con Giacomo Galassi e Angelo Giorgetti in studio. Chiuderà poi il palinsesto la rubrica "Scanner" a cura di Anna e Giulio Dini prima di "Se fosse sempre domenica" con Pietro Lazzerini e Chiara Andrea Bevilacqua che, assieme alla voce di Andrea Giannattasio da Milano, vi racconteranno Inter-Fiorentina, con un lungo post-gara fino ad oltre mezzanotte.
