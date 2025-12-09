Radio FirenzeViola, continua la programmazione: ora "Palla al centro"
Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ora, dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ecco "I Tempi Supplementari" con Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi. Dalle 17:00 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi e Costantino Nicoletti con "Garrisca al Vento". Dalle 19:00 alle 20:45 ci sarà "Calciopiù on air" e infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38.
Cronaca di una fine annunciata: le istituzioni fiorentine devono muoversi per capire le intenzioni di Commisso. E fare pressioni. Situazione surreale, una città trascinata verso la B e nessuno ha una rispostadi Angelo Giorgetti
Dagli inviatiFunaro sui lavori al Franchi: "Lo stadio sarà pronto nel 2029-2030. Mancano ancora 60 milioni"
Mario TeneraniSolo Rocco può salvare la Fiorentina: vendendola presto per voltare pagina. Altrimenti dentro un manager di calcio. Questa squadra non merita Firenze. Spogliatoio: scintille Kean-Mandragora
Tommaso LoretoNon è con le parole che si evita la B, piuttosto commissariate la Fiorentina e risparmiateci certe dichiarazioni. A Reggio una squadra tutt'altro che unita, una gara incommentabile mentre Vanoli non lo segue nessuno
