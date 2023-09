PUSCEDDU A RFV, Viola ambiziosa. Quarta utile per Italiano

FirenzeViola.it

Vittorio Pusceddu a Radio FirenzeViola

Il doppio ex Vittorio Pusceddu è intervenuto a Radio Firenzeviola, durante "Firenze in campo" per parlare della sfida tra Fiorentina e Cagliari: "Sarà difficile gestire la fascia destra, ma credo che la Fiorentina e Italiano siano pronti. Biraghi ha avuto anche un problema alla caviglia, è un periodo che gira male. Anche il Cagliari non è molto fortunato, dato che è orfano di Lapadula. Con questi protagonisti la sfida poteva essere ancora più bella".

I tanti infortuni sono dovuti dai tranti impegni?

"Io credo che adesso le squadre facciano un ritiro abbastanza approssimativo. Noi si faceva 1 settimana, 10 giorni di corsa e poi giocavamo contro una squadretta, adesso invece dopo 3 giorni si gioca già partite importanti. La Fiorentina comunque ha due o tre giocatori per ruolo, ma ha avuto la sfortuna che si sono infortunati tutti di un ruolo".

La Fiorentina ha segnato 12 gol in 6 partite di campionato, anche se gli attaccanti non segnano.

"Ha fatto anche una grande prestazione in Conference. Rispetto allo scorso anno è partito molto bene e speriamo però chge non finisca allo stesso modo, dato che è mancata la ciliegina sulla torta. Quest'anno comunque ci riproverà, le ambizioni ci sono e speriamo che questa Fiorentina torni su dove merita".

Con gli infortuni alcuni giocatori ne giovani. Tra questi c'è Martinez Quarta.

"Quarta è un giocatore che già negli anni scorsi ha dato il suo contributo. Ha anche segnato quest'anno. Per tutte le competizioni la Viola ha bisogno di una rosa ampia e Quarta può essere molto utile".

Il Cagliari ha segnato solo due gol nelle prime sei.

"Si, entrambi da parte di Lovumbo, anche se il suo vero talento lo deve esprimere. Deve rientrare Lapadula. Pavoletti e Petagna speriamo si riescano a sbloccare. Il Cagliari sta comunque pagando delle incertezze della difesa. Come contro il Bologna o il Milan. Sta pagando anche l'inesperienza ma come gioco sembra essere da Serie A. Speriamo comunque che possa darci delle soddisfazioni.

Si parla molto bene di Oristanio. A lei sembra pronto?

"Mi sembra ancora acerbo per la Serie A . Ha giocato poche partite. In fase realizzativa, a parte Deiola, i centrocampisti trovano pochi gol perché si propongono poco in avanti.