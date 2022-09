PUCCI (ACCVC) A RFV, Non pensiamo a Vlahovic

Filippo Pucci, presidente dell'ACCVC, ha parlato così a Radio Firenzeviola: "Quando c'è questo tipo di partite non c'è neanche bisogno di dire niente, si sbaglia poco a dire che c'è il tutto esaurito o quasi".

Cosa ne pensa della querelle relativa a Spalletti?

"Spalletti avrebbe potuto evitare di fare una cosa così plateale, dall'altra parte però bisognerebbe smettere di fare certe cose allo stadio anche perché siamo recidivi. Il tifoso della Fiorentina si dovrebbe distinguere per altre cose, non per queste azioni".

La sterilità offensiva?

"Il problema del gol è un problema conosciuto purtroppo. Mi auguro che Italiano possa trovare la chiave di volta perché non possiamo affrontare il campionato con questa sterilità di gol".

Addio di Nastasic non sostituito?

"I tifosi vorrebbero sempre qualcosa in più, ma è normale. Quando Liedholm diceva che a Firenze se vinci 3-0 devi spiegare perché non ne hai fatti 4 e questo dà l'idea".

Cosa aspettarsi per Vlahovic?

"Mi aspetto anche non faccia rete, almeno per la Fiorentina. Poi è un giocatore della Juventus, punto. Dobbiamo tifare per noi, gli altri vadano per la loro strada. Diamo anche troppa importanza a questo tipo di cose".