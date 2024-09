PRUZZO A RFV, Gud cambi atteggiamento: vi spiego

FirenzeViola.it

© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

L'ex attaccante Roberto Pruzzo ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Palla al centro', dicendo: "Questa difesa a tre non dà nessuna garanzia. Non so come andrà a Empoli ma può essere molto rischioso insistere su una scelta che non ti dà risultati. Con la Lazio l'hai ribaltata con la difesa a quattro, francamente non capisco perché tornare a tre. Io penso fino alla sosta abbia ancora un po' di tempo Palladino ma questo sistema non dà sicurezza, il Dio del Calcio di solito dà dei segnali, ora magari può essere distratto ma non si può esagerare".

Che ruolo vede per Bove?

"A me era stato insegnato da chi ha seguito Bove nel settore giovanile che lui è un mediano, un centrocampista di corsa. E cambiargli tante volte il ruolo alla fine ne complica la crescita: gli va data continuità in un ruolo. Richardson invece, che io chiamo il ballerino per come si muove, deve crescere ma ti può dare un po' di qualità".

E Gudmundsson?

"Non bisogna tirargli il freno ma ha certi atteggiamenti che potrebbero essere non troppo positivi per il suo modo di giocare. E vi spiego perché. Deve avere un po' di umiltà ed essere a disposizione della squadra. Non si deve sentire la prima donna. Poi dal punto di vista tecnico non si può discutere".

