PRUZZO A RFV, Coppa? La vince chi passa stasera

© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

Su Radio FirenzeViola spazio a Roberto Pruzzo, storico attaccante ex Fiorentina, Roma e Genoa: "Vi dico quella che è l'impressione di tanti addetti ai lavori. Chi passa stasera tra Fiorentina e Atalanta alzerà la coppa. Troppo debole la Juventus vista in quest'ultimo periodo e anche ieri contro la Lazio. Per la gara di stasera, fossi Vincenzo Italiano partirei con Bonaventura, penso sia la scelta più logica. Anche pensando allo sviluppo della partita, Beltran può dare una scossa in attacco anche perché il buon Belotti non mi sembra una garanzia".

E sui pericoli in casa Atalanta: "In queste partite serve la qualità del giocatore davanti capace di trovare la soluzione vincente. In questo, Scamacca può fare la differenza in un contesto come quello di stasera. Anche Koopmeiners, capace di giocare in qualsiasi ruolo. Se andiamo poi a prendere giocatore per giocatore l'Atalanta ha sicuramente qualcosa in più rispetto alla Fiorentina".

