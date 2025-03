Prosegue la diretta di Radio FirenzeViola: adesso c'è "Viola amore mio"

Prosegue il palinsesto odierno di Radio FirenzeViola. Da adesso fino alle 14:00 sarà la volta di "Viola amore mio" con Lorenzo Marucci. Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di Lady Radio, "Palla al centro", con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci sarà Giulio Dini per "Scanner". Alle 17:00 poi spazio a Giacomo Galassi, Chiara Andrea Bevilacqua e Celeste Pin per "Garrisca al Vento", in diretta fino alle 19:00, quando inizierà "Colpi d'Ala" con Alberto Di Chiara fino alle 20:00.

