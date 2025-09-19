Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso c'è Brivido Viola

Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà neanche oggi. Adesso dalle dalle 19:00 inizia una nuova stagione del "Brivido Viola", in onda fino alle 21. Infine anche questa sera dalle 21 alle 21:30 ci sarà Extra Viola, il format in collaborazione tra la redazione di Radio FirenzeViola e Rtv38, per approfondire tutti i temi dell'universo viola, con i grandi opinionisti del mondo viola e i volti (e le voci) che avete imparato a conoscere su RFV

