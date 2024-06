POZZOLI A RFV, Nico unico campione della rosa. Valentini...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il telecronista di Sportitalia Carlo Pozzoli è intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola, durante la trasmissione "Palla al Centro", per parlare dei sudamericani della Fiorentina impegnati in Copa America: "Dobbiamo sperare che riescano a trovare spazio. Nico Gonzalez da Scaloni è stato provato anche da terzino. Non so perché ma anche per intere partite. Dobbiamo attendere. Nell'ultima Copa America, prima di venire a Firenze, era stato protagonista poi lasciando la scena a Di Maria in finale. Quarta è riuscito ad entrare nei convocati ma davanti ha Romero e Martinez. Però può ritagliarsi spazio con la sua duttilità".

Può essere una grande occasione per capire se arriveranno offerte per Nico

"Per me Nico rappresenta all'interno della rosa forse l'unico giocatore che può superare un certo livello di qualità. E' l'unico campione. Ci hanno già provato e bisogna vedere l'utilità di incassare per poi reinvestire bene i soldi presi".

Un centravanti da Fiorentina in Sud America?

"Ora nel campionato argentino di grandi attaccanti non ce ne sono. L'ultimo uscito è stato Julian Alvarez, che la Fiorentina aveva seguito. E' comunque un campionato pieno di talento anche in altri ruoli. Ad esempio Valentini è stato messo fuori rosa dal Boca da quando ha annunciato che vuole andare via. E' un calciatore di prospettiva. Ancora non è pronto al massimo ma in una stagione può riuscire a trovare spazio. Valentini è giovane e duttile uò fare sia il terzino che il centrale".