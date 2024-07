POTENZA A RFV, Biraghi come braccetto potrà allungare la carriera

FirenzeViola.it

L'ex difensore viola Alessandro Potenza, è intervenuto a "Viola Week end" su Radio FirenzeViola per parlare di attualità viola a partire dal suo ex compagno di squadra al Genoa, Palladino: "Si è sempre contraddistinto per l'ambizione, poi l'exploit avuta nelle ultime due stagioni gli ha dato l'opportunità di venire alla Fiorentina. Certo tutto è partito dall'essere al posto giusto al momento giusto ma ha saputo sfruttare l'occasione che gli è stata data ed è alla Fiorentina con merito".

Ha qualcosa del vostro ex tecnico Gasperini? "Scimmiottare allenatori avuti può essere un'arma a doppio taglio, alcuni aspetti possono essere gli stessi ma la bravura di un allenatore è adattarsi ai giocatori che ha perché soprattutto all'inizio uno non ha la capacità e l'esperienza per farsi prendere dalla società la rosa che vuole".

Cosa pensa del mercato viola? "Gli acquisti fatti finora sono buoni, anche se avendo una parte di cuore viola mi aspetto sempre qualcosa di più. Colpani è forte e avrebbe continuità con il progetto tecnico di Palladino"

Da terzino destro, per Kayode importante aver fatto la D? "Fondamentale nel calcio fare esperienze anche in D perché i campionati giovanili non ti preparano ad una prima squadra. Per lui lo scotto è stato minore".

Più braccetto rispetto a Dodo? "Li vedo entrambi come quarti di centrocampo. Ci si dovrebbe lavorare, ha grande gamba ma se arriva una palla centrale in area a difesa schierata per struttura fisica può andare in difficoltà".

E Biraghi può adattarsi braccetto a sinistra? "Mi rivedo nelle sue caratteristiche e se ci mette la volontà può allungarsi la carriera"