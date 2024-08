POLVEROSI A RFV, Società colpevole sul mercato

FirenzeViola.it

Il giornalista del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi, ha analizzato le parole di Palladino che ieri in conferenza stampa ha chiesto garanzie sul mercato: "Può suonare come alibi, ma la realtà è questa. La Fiorentina ha tardato come altre società a muoversi sul mercato. Ma il ritardo degli altri è sbagliato, quella della Fiorentina incomprensibile. Perché i viola sono gli unici che ad agosto, nel finale del mercato, decide la propria stagione. Già ieri doveva essere al completo. Poi c'è la questione Palladino".

Prego.

"Più che la confusione, mi sembra di capire che con questa impostazione sia difficile andare avanti perché a Parma e ieri si sono visti gli stessi errori individuali e di collettivo. E mi pare che nelle amichevoli questo problema difensivo fosse già emerso. Dai primi dati mi sembra che non ci siano i presupposti per sostenere la difesa a tre: Quarta non regge la marcatura e Pongracic non è ancora pronto. Ma il primo colpevole è la società che non gli ha ancora fornito l'organico di cui ha bisogno".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA