POESIO A RFV, Bonaventura un calciatore da tenere

Ernesto Poesio, giornalista del Corriere Fiorentino, ha parlato a "Palla al Centro" in onda su Radio FirenzeViola ha parlato del mercato della Fiorentina: "Come sempre ci si aspetta tanto a giugno, poi magari nascono i primi problemi. Di sicuro la Fiorentina deve ripartire, aprendo un nuovo ciclo. Servono giocatori di livello un po' più alto: è chiaro che il discorso riguarda il centravanti e... il centrocampo, ovvero uno dei reparti che l'anno scorso ha funzionato meno. Invece è fondamentale".

Che idee si sta facendo su Bonaventura e Castrovilli?

"Da una parte si chiede di più, dall'altra si offre di meno. Starà ai giocatori decidere, non credo che la Fiorentina rilancerà. Personalmente credo che sarebbero entrambi due giocatori da tenere. Jack ad esempio ha fatto tantissimo in questa Fiorentina, è uno dei pochi in grado di cambiare la partita. Castrovilli ha avuto tutti i problemi che ha avuto, però in finale è stato incoraggiante e l'ho sempre ritenuto uno dei calciatori qualitativamente più alti".

