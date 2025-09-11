RFV Pino Vitale: "Kean troppo forte, Fazzini esploderà; A centrocampo manca un leader"

Pino Vitale, ex direttore sportivo tra le altre di Empoli e Lucchese, è intervenuto nel pomeriggio di Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare del momento della Fiorentina.

L'interrogativo in questo momento è se da questo centrocampo uscirà il vero leader, il punto di riferimento

"La Fiorentina ha un grande portiere e dei grandi attaccanti. Piccoli diventerà un giocatore davvero importante e Dzeko porterà tanto. In difesa abbiamo qualcosa in meno nonostante ci siano Dodo e Gosens che sono due grandi giocatori. A centrocampo manca qualcosa di importante, manca un vero leader, io stravedo per Fazzini e credo che esploderà a Firenze. Sohm, Ndour e Nicolussi Caviglia sono tutti degli ottimi giocatori ma non giocatori da salto di qualità".

Uno dei giocatori chiave di questa stagione è Fagioli, che ne pensa?

"Io sono convinto che Fagioli sia un giocatore importante e che ancora non si sia visto del tutto. Può diventare un grande regista, per adesso non sta facendo vedere il suo reale valore. Credo che ancora non abbia risolto i suoi problemi. Deve ritrovare il sorriso e l'allegria".

Ieri Pradè ha detto che 35 milioni per un difensore sono irrinunciabili, da direttore. È giusto il pensiero che a 35 milioni un difensore debba essere ceduto?

"35 milioni per un difensore sono tanti anche se, in questo caso, Pietro Comuzzo può diventare anche un giocatore da 60 milioni. È un po' frastornato perché non è stato trattato bene. Non mi meraviglierei se a gennaio lo vendessero a quella cifra per ripianare la situazione delle uscite. Il mercato in uscita della Fiorentina è disastroso".

Cosa pensa della squadra? Ora si inizia a fare sul serio ci sono quattro o cinque impegni complicati

"Io ho molta fiducia nell'allenatore, sono convinto che la Fiorentina possa giocare per i primi sei posti".

Chi farebbe giocare con Kean sabato considerando la probabile assenza di Gudmundsson?

Metterei Dzeko per aiutare anche il centrocampo vista l'importanza della mediana partenopea. Lascerei, poi, Kean a giocare solo contro tutti perché è talmente forte che non ha paura di nulla".

