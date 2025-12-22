RFV Carobbi su Parisi: "E' caparbio, non ha paura ma è ancora un po' arruffone"

Stefano Carobbi, allenatore ed ex difensore gigliato, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" per commentare il momento della Fiorentina, dopo la vittoria ottenuta dalla squadra di mister Vanoli contro l'Udinese per 5-1: "Parisi sta sentendo la fiducia dell'allenatore, ha fatto delle prestazioni positive anche se potrebbe fare di più perché a volte è un po' arruffone. Però dà un supporto molto importante. Se Vanoli continuerà con questo modulo servirà anche un nuovo esterno".

Che ne pensa della caparbietà di Parisi?

"Tecnicamente è molto bravo, si butta senza avere paura, è da farlo crescere e ci ho sempre creduto molto. Qualche volte è successo che sia andato giù di testa quando non veniva visto".

Avere Parisi dalla stessa parte di Dodo, può aver avvantaggiato il brasiliano?

"Certo, perché anche anno scorso Dodo ha fatto vedere il meglio di sè quando c'era Colpani. Sia Parisi che Dodo hanno molta gamba e si possono aiutare a livello difensivo. Vanoli poi chiede ad entrambi di entrare dentro al campo per non dare punti di riferimento. Ritornando su Parisi è molto caparbio, non ha paura di sbagliare, è in fiducia e non gli va tolto il coraggio".

