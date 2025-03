RFV Pin su Fiorentina-Panathinaikos: "Il risultato condiziona chi non sa giocare a calcio"

vedi letture

Ospite in studio a Radio Firenzeviola, durante 'Garrisca al Vento' ha parlato Celeste Pin commentando il momento della Fiorentina alla vigilia della partita contro il Panathinaikos in programma domani sera al Franchi: "Tutto può avere questa squadra tranne la paura, perché quando giochi una partita da dentro e fuori devi giocare in maniera ragionata. Il risultato condiziona quelli che non sanno giocare a calcio. Chi sa giocare, entra in campo e sa già cosa fare".

Con che spirito si affrontano partite così?

"Ricordiamoci sempre che le partite durano anche più di 90 minuti, quindi bisogna affrontarle consapevoli che non si possono fare errori e avere le idee chiare. La Fiorentina quest'anno ci ha dimostrato che gioca un tempo, stavolta non può farlo. Perché raggiungere la finale di Conference per la terza volta di fila sarebbe qualcosa di straordinario. Oggi ho sentito dire che tanti tifosi devono andare allo stadio per sostenere la squadra ma i giocatori non dovrebbero essere influenzati dal pubblico: devi essere consapevole della tua forza a prescindere dai tifosi"

De Gea o Terracciano?

"Io l'ho sempre detto, gioca chi sta meglio a prescindere dai nomi. E in questo momento non mi pare ci siano grossi dubbi sul fatto che stia meglio De Gea".