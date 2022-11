PILLON A RFV, Viola diverte meno quest'anno

Giuseppe Pillon, nonché l'allenatore di Riccardo Sottil ai tempi del Pescara ha parlato così in esclusiva a Radio Firenzeviola.it: "Secondo me il VAR non può essere visto su tutte le azioni, anche perché sennò il gioco si ferma troppo spesso. Le grosse pause dell'arbitro in una partita sono dannose, in Inghilterra questo strumento viene usato veramente poco rispetto alla Serie A, secondo me è il modo migliore. Ora non è più solo l'arbitro ad arbitrare, ma anche quelli che sono al VAR. La Fiorentina l'anno scorso mi divertiva molto di più, probabilmente gli avversari hanno iniziato a studiare bene Italiano e il suo gioco. Vincenzo fa giocare molto bene la sua squadra, contro il Milan, ad esempio, meritava il pareggio. Italiano accetta spesso l'uno contro uno dietro e non è facile questa cosa in Serie A, forse deve migliorare in alcune fasi della partita per rimediare alle difficoltà che ci sono".