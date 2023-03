PIERANI A RFV, Vi racconto la stagione 89'/90 al Curi

FirenzeViola.it

La storica segretaria viola Gabriella Pierani ha parlato così della sua esperienza alla Fiorentina e della stagione 89/90 dove il Franchi era inagibile per i lavori in vista del mondiale: " ai microfoni di Radio FirenzeViola: "Quella stagione è stata complicata, lo stadio non era quello di Firenze e non erano tutti disponibili per andare in trasferta".

In che modo la Fiorentina andava incontro ai tifosi?

"Davano la disponibilità in tribuna per gli abbonati, ma per andare si dovevano autofinanziare. Comunque sono ricordi bellissimi, anche per la gestione, i problemi sono venuti dopo".

Difficoltà di quella stagione?

"Tante, c'era il doppio del lavoro, nonostante da Perugia ci hanno aiutato ci sono state molte difficoltà. Lo abbiamo fatto con il cuore tutti noi, nonostante si facessero le ore piccole. Se si vuole ottenere risultati bisogna fare sacrifici. Lì c'era tanto cuore, successivamente le piste si sono raffreddate. Eravamo come una famiglia, ora c'è più freddezza, ma da tutte le parti non solo a Firenze. Io mi ricordo con i Della Valle, quando siamo falliti ci hanno richiamati. Io ho proposto di chiamare il vecchio personale e mi hanno sempre detto di no, poi hanno portato gente dalle Marche".

Si è persa l'occasione di fare uno stadio nuovo?

"Io non sono un tecnico. A me sarebbe piaciuto che lo stadio rimanesse a Campo di Marte, ovviamente rinnovato. Non sono contenta però di questi progetti del comune, ma non sta a me decidere: io parlo da tifosa. Al Franchi ci poteva stare un ampliamento".