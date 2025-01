PIERACCIONI A RFV, Questa Fiorentina ci fa godere

FirenzeViola.it

"Io e te dobbiamo parlare”, è questo il titolo del nuovo film di Alessandro Siani con Leonardo Pieraccioni. Un grande successo di pubblico, come dimostrano gli incassi al botteghino per queste feste di Natale, per una pellicola che ha messo insieme per la prima volta due attori di fede calcistica opposta, ma uniti dalla comicità. Il Brivido Viola (la trasmissione del Brivido Sportivo in onda su Radio Firenzeviola) li ha intervistati prima della sfida tra Fiorentina e Napoli, le loro squadre del cuore che saranno contrapposte nel primo match dell’anno allo stadio Artemio Franchi. E ne è venuto fuori un divertente botta e risposta.

Comincia Leonardo Pieraccioni: “Io e Alessandro non abbiamo mai litigato sul set, ma quando si parla di Fiorentina – Napoli si entra in un terreno molto scivoloso… Però quest’anno è diverso per noi fiorentini perché la squadra di Palladino ci sta facendo godere e non eravamo tanto avvezzi, quando si guardava il giornale, a tenere il capino su leggendo la classifica. Prima si era costretti a piegarlo, adesso invece il nostro capino è alto, verso il labaro viola”.

E Alessandro Siani: “Con Leonardo abbiamo sempre cercato di sviare il discorso, adesso però siamo arrivati al dunque. La classifica quest’anno è veramente molto corta e la partita tra noi e la Fiorentina è diventata importantissima. Scambio di giocatori sul mercato di gennaio fra Napoli e viola? Io ho un’idea: mettiamo Pieraccioni a giocare nella Fiorentina sarebbe una cosa straordinariamente divertente!”.