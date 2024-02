PECCI A RFV, Derby, Bologna sta meglio. Belotti...

FirenzeViola.it

Eraldo Pecci a Radio FirenzeViola

Nel corso di "Viola amore mio", in onda come tutti i giorni dalle ore 12 su Radio FirenzeViola, ha preso la parola Eraldo Pecci, ex giocatore di Fiorentina, Bologna e Torino, che ha analizzato i principali temi di attualità: "Se Belotti è stato un gran centravanti ed è tornato ad esserlo, è perché ha sempre avuto delle ottime doti che non sono state mai perse. Lui è un ragazzo sano, non è mai andato fuori dal seminato per cui gli auguro di tornare ai suoi livelli. Il nostro movimento ha bisogno di giocatori come lui. La concorrenza con Beltran? Non si pesteranno i piedi, sono giocatori diversi".

Che derby dell'Appennino si aspetta?

"Sarà una bella partita anche se penso che ci arrivi meglio il Bologna: anche ieri infatti ho visto una Fiorentina un po' nervosa. Il valore delle due squadre è più o meno lo stesso, lo dice la classifica. Per i viola deve essere il test verità per capire se è del tutto guarita dai suoi problemi".

Calafiori, tra gli emiliani, potrebbe essere assente...

"Senza di lui il Bologna perderebbe tanto: lui ha qualità super, è da Nazionale. E' un giocatore che potrà essere d'aiuto anche a Spalletti. Insieme a Zirkzee è il giocatore più forte del Bologna".