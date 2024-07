PASCULLI A RFV, Pongracic bell'acquisto: non deluderà

FirenzeViola.it

L'argentino Pablo Pedro Pasculli, ex attaccante del Lecce, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio" per parlare dell'arrivo imminente di Marin Pongracic alla Fiorentina: "Corvino ha pescato bene, Pongracic ha fatto un bel campionato ed è un buon acquisto per la Fiorentina. E' un giocatore che può costruire, ha i piedi buoni, sicuramente non deluderà le aspettative dei tifosi".

Vale effettivamente 16 milioni?

"Adesso non ci si può meravigliare di niente, il calciomercato è cambiato. Si sentono plusvalenze alte. Guardando il calcio del passato ci rifletto e penso siano epoche diverse. Tanti giocatori vengono sopravvalutati".

Di Gonzalez che idea si è fatto?

"Nico è un ottimo giocatore, poi è normale che ci siano delle critiche perché in Nazionale si vuole sempre il massimo. Oltretutto è entrato al posto di Messi... Ma ha fatto benissimo, è un grande giocatore".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA