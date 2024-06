PACI A RFV, Kean ok ad inizio mercato. Zaniolo? Magari

Il noto comico fiorentino, grande tifoso viola, Alessandro Paci, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Palla al Centro", per parlare dei temi di casa Fiorentina. Questo il suo pensiero: "Se uno dovesse fare la squadra in base a quello che dicono i tifosi si fa notte. Kean? Mi va bene come colpo di inizio mercato. Zaniolo? Magari, accoglierei a braccia aperte anche lui. Poi si parla tanto dell'extra-campo ma è normale che i fantasisti siano personaggi estrosi anche fuori dal terreno di gioco. Poi starà anche all'allenatore, che in questo caso dovrà essere una sorta di psicologo per rilanciare questi ragazzi.

Sulla finale di Conference: "Lo sono pacato come tifoso, però per quanto riguarda soprattutto l'ultima in Conference mi sono un po' alterato. Per una partita del genere dovremmo mettere il fuoco in campo, ho visto calciatori troppo calmi, mansueti in campo".

Poi la battuta sulla giornata a Gropina di domenica, dove Radio FirenzeViola sarà presente per tanti interventi live: "La serata del 30 giugno sarà bellissima. Ci divertiremo tanto, parleremo di Fiorentina e non solo: io ci sarò dalle 20.30 e non mancheranno le barzellette. E mi preme dire che tutto il ricavato andrà per lavori per la comunità".