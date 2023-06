P. PELO A RFV, Per me è stata una grande stagione

Ascolta l'audio

Pippo Pelo a Radio FirenzeViola

La storica voce di Radio Kiss Kiss Pippo Pelo ha parlato nel pomeriggio di Radio Firenzeviola, durante 'Viola Weekend'. Queste le sue parole: "Per me è stata una grande stagione, raggiungere due finali è stato incredibile. Rimane l'amarezza di non aver vinto ma siamo sulla buona strada: non posso pensare che Commisso questo sia un punto di arrivo. Ora si va avanti e si cercherà di fare ancora meglio".

E come si fa?

"L'ho chiesto anche a Nardella incontrandolo, lui ha detto che la Fiorentina farà una campagna acquisti importante e mi fido. E voglio pensare che Commisso gli abbia detto la verità, che spenderà per prendere un paio di campioni".

Un paio di campioni in che ruolo?

"Io voglio bene a Cabral, però ci vuole un attaccante".

Si parla di Berardi e Orsolini...

"Mi piace moltissimo Orsolini, Berardi negli ultimi tempi secondo me non è stato più come prima, è stato un po' deludente. Nelle ultime sessioni di mercato la Fiorentina ci ha sempre sorpresi, per cui io mi auguro che dietro questa campagna acquisti ci sia qualcuno che neanche immaginiamo che possa arrivare a Firenze".