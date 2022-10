ORSI A RFV: "TERRACCIANO PUNTO FERMO. STASERA SERVE UNA RISPOSTA. ITALIANO..."

L'ex portiere della Lazio Fernando Orsi ha parlato in diretta a RadioFirenzeviola, iniziando dal rinnovo di Pietro Terracciano: "Se la Fiorentina lo ha riconfermato è perché ha dato ampie garanzie, per me lui è sempre stato il titolare. Gollini non ha ancora dato quelle sicurezze che uno si aspettava. Lui sta facendo benissimo, non ha mai dato segnali di incertezza, non so cosa altro deve fare per guadagnarsi la fiducia di tutti. Non ha sofferto neanche mentalmente la concorrenza di Gollini. I problemi della Fiorentina non sono di certo in porta, anzi è uno dei punti fermi. Gollini secondo me pensava di fare il titolare. Poi Italiano ha scelto Terracciano e ora l'ex portiere dell'Atalanta mentalmente si trova in un periodo di riflessione. La Fiorentina comunque ha due portieri di ottimo livello, è un vanto, non tutte le squadre possono permetterselo".

Sulla costruzione dal basso, vale la pena proporlo? "Non è una cosa per tutti. Per molti ma non per tutti. Devi avere i giocatori adatti e non esasperare la cosa. I nostri allenatori in Serie A sono bravissimi perché guardano molto l'avversario, negli altri campionati non è così. Dopo un po' se non sei pratico poi qualcosa paghi. Ci deve essere una via di mezzo, un piano B, sennò diventi prevedibile. Il gioco di Italiano secondo me è molto europeo, con un pressing molto intenso: è questo quello che deve fare la Fiorentina stasera".

Sulla partita di stasera: "Le due squadre vengono da due momenti diversi. In generale mi sembra che quella che debba dare più risposte sia la Fiorentina. Mi aspetto una bella partita, entrambe vorranno vincere. Ma la Fiorentina ha una necessità differente, deve smuovere un po' la classifica. Quest'anno si doveva confermare e invece ha avuto qualche problemino. Mi aspetto anche una gara con un alto ritmo, per fare male alla Lazio devi tenere alto il ritmo".

Sui portieri della Lazio: "Provedel è il titolare, ma secondo me lo era anche prima nella testa di Sarri. Maximiano è un portiere giovane che forse ancora deve fare un po' di gavetta. Provedel sta dando grande sicurezza, Maximiano può aspettare. La gerarchia è già abbastanza delineata e Sarri lo sta facendo vedere, anche in Coppa ha giocato Provedel".