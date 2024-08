ORRICO A RFV, Il calcio di Palladino è razionale. Italiano...

FirenzeViola.it

Corrado Orrico, ex allenatore di Serie A, ha parlato nel corso di "Viola Amore Mio" in onda su Radio FirenzeViola: "Se penso a come giocherà la Fiorentina in questa stagione, penso al Monza dell'anno scorso. Al di là del mercato, penso che sarà una Fiorentina simile ai brianzoli della passata stagione. Giocherà un calcio razionale, che ha dei contenuti, perché non è che prevalesse un aspetto o l'altro. C'era una organizzazione globale di primo ordine. La speranza è che rispetto al Monza, ci sia un pizzico di qualità in più".

Quindi le piace molto Palladino?

A me piace il calcio razionale. Di Italiano mi piaceva il gioco offensivo, ma non consideravo l'atteggiamento della squadra razionale. Palladino ha un atteggiamento improntato anche all'organizzazione difensiva, cosa che qualche volta Italiano dimenticava di organizzare.

Quanto ci vorrà per digerire la difesa a tre?

"Bastano 15 giorni. Se i giocatori sono intelligenti basta poco per organizzarsi. Le differenze sono minime. Sono argomenti che attirano l'interesse, ma sul piano del gioco, per un allenatore bastano una decina di allenamenti".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.