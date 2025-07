RFV Orlando "stoppa" Mandragora: "Sbagliato pensare di cederlo. Fazzini al top da trequartista"

Interpellato sui principali temi di attualità di casa Fiorentina, l'ex giocatore viola Massimo Orlando ha parlato così a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Palla al centro".

Partiamo da Mandragora: come giustificherebbe una sua eventuale cessione?

"A me pare che l'indirizzo sia chiaro, non si vuol puntare più su questo calciatore. Per me sbagliando, peraltro. Lui sta bene a Firenze, ama la maglia viola per cui non vedrei la motivazione di un addio… a meno che Pioli gli abbia fatto capire di non voler puntare su di lui".

Ma secondo lei Mandragora è andato oltre le sue possibilità negli ultimi tre mesi?

"A me questa cosa mi fa ridere… se la Fiorentina si ritrova in casa un giocatore con queste caratteristiche per quale motivo dovrebbe disfarsene?".

Capitolo mercato, le piacciono Bernabè e Rios?

"Soprattutto il colombiano, mi piace un sacco. Bernabè sarebbe il segno che sta nascendo una Fiorentina più tecnica che fisica. Se posso scegliere, però, vorrei Rios. E credo che se dovessero dare a Pioli la possibilità di decidere, vorrebbe il giocatore del Palmeiras".

Fazzini le piace?

"Sì, ha grande corsa e velocità. La Fiorentina ha fatto un grande colpo anche perché può fare diversi ruoli: trequartista, interno di centrocampo… e poi ha tante qualità. Personalmente, nella rosa viola, lo vedo meglio come trequartista: lì rende meglio".