RFV Reggiani sul mercato viola: "Viti è un talento incredibile. Su Dzeko non si può fare affidamento"

vedi letture

L'intermediario di mercato Ivan Reggiani è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione 'Garrisca al Vento', parlando della situazione in casa Fiorentina sul mercato: "In questo momento tra la querelle che c'è stata con l'allenatore, tra i dubbi su Kean, ci son tante incognite. La Fiorentina ha fatto due-tre colpi ottimi. Viti è un giocatore pazzesco in prospettiva ma già con tanta esperienza, è un grande acquisto. Fazzini è un talento, poi c'è stata la conferma di Fagioli e l'arrivo di Dzeko, anche se è difficile fare affidamento su di lui. Bisogna concentrarsi sul mercato in uscita ora, perché se non vende adesso non può fare troppe entrate, tante questioni vanno risolte urgentemente.

Roberto Piccoli come vice-Kean? Se ci fosse questo avviendamento la Fiorentina perderebbe tantissimo. In questo momento Kean è insostituibile. In caso si chiudesse questa doppia operazione in entrata e uscita darei un voto bassissimo ai viola. Kean va tenuto a tutti i costi se si vuol crescere".