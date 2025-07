RFV Martorelli è ottimista: "Commisso in grado di far crescere questo club"

Giocondo Martorelli, agente molto vicino all'ambiente viola, ha dato il suo punto di vista sui principali temi di casa Fiorentina, a cominciare ovviamente dal calciomercato. Ecco il suo pensiero a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Palla al centro": "Il bilancio fino ad ora è positivo, ho sempre considerato il presidente Commisso una persona in grado di far crescere questo club. Basti pensare il no a gennaio al Napoli per Comuzzo: rifiutare oltre 30 milioni per un difensore del 2005 non è affatto banale. Con l'arrivo di Pioli la squadra cambierà immagine, lavorando su un 3-5-2: le uscite saranno fondamentali e sono convinto che la società lavorerà per rinforzare questa rosa".

Tra gli esuberi chi può far cambiare idea a Stefano Pioli?

"Giocando con il 3-5-2 gli esterni faticheranno a trovare spazio: Ikoné e Sottil su tutti. La società farà di tutto per accontentare l'allenatore e garantirgli elementi adatti al suo stile di gioco. Ormai ogni rosa è composta da oltre 20 elementi, anche per avere delle alternative valide".

La sua sensazione su caso Kean qual è?

"E' dura fare previsioni: Moise ha fatto un campionato strepitoso ma devo dire che fin dal suo acquisto un anno fa ero convinto che avrebbe fatto bene. Oggi non c'è però squadra europea che non sia in grado di spendere una cifra come quella della sua clausola rescissoria, per cui bisogna stare molto attenti".