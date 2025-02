RFV Orlando in vista dell'Inter: "Vista l'emergenza firmerei per un pareggio"

vedi letture

L'ex calciatore viola Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro". Queste le sue parole in vista della partita con l'Inter: "Personalmente, visto che non siamo al completo firmerei per il pareggio. L'Inter è in grande condizione, nel derby hanno pareggiato ma si è visto una netta superiorità, sarebbe bello giocarsela con tutti i i titolari, ma giovedì purtroppo non può essere così".



Una delle chiavi del Milan per contrastare la forza dell'Inter è stata la difesa a 5. Potrebbe essere un idea per la Fiorentina?

"Visto che a centrocampo siamo in emergenza, mi metterei a specchio dell'Inter, con una difesa a 5 in fase di non possesso. Sicuramente in questo modo ti difendi più basso cercando di chiudere tutti gli spazi. Loro comunque sono forti anche via centrale e nei colpi di testa, quindi non sarà sicuramente semplice. giochi con la squadra più forte del campionato, ma lì davanti ce la giochiamo".

Cosa ne pensa di Fagioli?

"Personalmente come giocatore lo adoro, per tecnica , intelligenza, cosa che mancava alla Fiorentina in mezzo al campo. Domenica ad esempio, non siamo riusciti a tenere un pallone in mezzo al campo. Voglio fare i complimenti alla società, perché mi sembrano che si siano mossi molto bene sul mercato. Fagioli penso che possa essere il sostituto peffetto di Cataldi. Mi immagino un centrocampo con Adli, Fagioli e Folorunsho. Ad essere sincero mi hanno parlato molto bene anche di Ndour, è un giocatore che ha un grande potenziale.

Il popolo viola vorrebbe Zaniolo e Gud dietro Kean, cosa ne pensa?

"La penso anche io così, a patto che Zaniolo stia bene. Ovviamente due rotture dei crociati sono molto pesanti. Se lui però si allena bene, con la testa, è ancora un campione".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO!