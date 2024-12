ORLANDO A RFV, Gare come ieri vanno chiuse prima

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex centrocampista viola, Massimo Orlando, durante "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola. Queste le sue parole sulla gara di ieri: "L'Udinese è una squadra rognosa, le gare come ieri le devi chiudere. Se non le chiudi rischi anche di perderle. Ieri ho visto più presunzione che stanchezza. L'averla sbloccata subito forse ha fatto pensare di poterla portare a casa facilmente. Stiamo pagando un po' questo centrocampo a due un po' fragile. Palladino deve trovare una soluzione, o con i giocatori che ha o chiedendo qualcosa sul mercato. Però sicuramente serve un centrocampista in più".

Kean è in calo? "Forse un po' si, però alla fine ci sta. Nelle prime sedici gare è stato l'autentico fuoriclasse della Fiorentina. Io non credo che sia una questione di atteggiamento, è un po' tutta la squadra che è andata a scendere. Prima era una squadra difficile da battere, adesso sembra che questo un po' sia sparito. Nessuno chiede le otto vittorie di fila. Però adesso ci sono due partite che se non le affronti bene rischi di tornare nell'anonimato".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!