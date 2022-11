OLIVEIRA A RFV, Jovic è sbocciato. Per i primi posti...

Intervenuto a RadioFirenzeViola nel corso della trasmissione Viola amore mio, l'ex viola Lulù Oliveira ha parlato del momento della Fiorentina, soffermandosi in particolare su cosa potrebbe cambiare in attacco:

Sulle scelte in attacco: "Non penso che la Fiorentina debba andare a cercare altre punte. I viola devono semmai migliorare a centrocampo. Fossi nei viola, farei restare sia Jovic che Cabral per provare a farli crescere. Adesso Jovic si è sbloccato, sembra un'altra persona".

Sulla posizione in classifica: "Non è ancora una posizione tranquilla per la Fiorentina. Penso che i viola debbano puntare a qualcosa in più rispetto a quello che è il 10° posto attuale".