OLIVEIRA A RFV, Brugge ha giovani forti. Ai viola serve...

Lulù Oliveira a Radio FirenzeViola

L'ex attaccante viola Luis Oliveira è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare delle ultime notizie di casa Fiorentina. Queste le sue parole a partire dal Brugge, prossimo avversario della Fiorentina in Conference League: "Credo che il Brugge stia facendo molto bene in campionato. Stanno facendo anche molto bene in Europa. Le società belga hanno settori giovanili molto talentuosi. In Belgio è diverso rispetto all'Italia, i calciatori giovani di talento vengono buttati nella mischia. In Italia invece si tende a mandare i ragazzi in prestito invece che in prima squadra. Questo è il motivo per cui il Belgio ha tanti talenti nonostante sia un paese piccolo. È vero anche che in Italia c'è l'obbligo di vincere e si preferisce quindi l'esperienza".

Meglio un attaccante che si sacrifica o un bomber?

"Io ho sempre detto che preferisco un calciatore che mi fa tanti gol, con un secondo o un terzo attaccante giovane. Credo che mancano delle partite ma la Fiorentina sta facendo bene, a parte in campionato dove ha buttato via molti punti sennò avrebbe potuto lottare per obiettivi importanti".

Sugli attaccanti viola

"Credo che si debba lavorare soprattutto in allenamento. Non c'è più quell'attaccamento come avevamo noi. Io quando sbaglio un gol andavo a casa molto triste e quando ero in allenamento cercavo di migliorarmi. Ci deve essere quella forza mentale per superare ogni ostacolo. Ovviamente un attaccante può sbagliare e in questo momento la Fiorentina sta soffrendo anche questi errori".

