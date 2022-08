NASSI A RFV, Milenkovic? È solo questione di soldi

Il dirigente Claudio Nassi è intervenuto in diretta su Radio FirenzeViola, durante la trasmissione Viola Amore Mio: "Sono curioso di vedere Jovic e lo stesso Dodo. Aspetto il giudizio del campo, quello non fallisce mai. Si spera che finalmente sia stato capito che la Fiorentina debba competere con tutti e migliorare i risultati ottenuti l'anno scorso. Se non è così, gli operatori si licenziano".

Che ne pensa della situazione Milenkovic?

"Che è sempre un problema di soldi. Accontenti il giocatore, perché Milenkovic deve rimanere alla Fiorentina: è troppo importante. Se è sposato o ha una compagna, convinciamo lei, e se non sono 3 milioni saranno 3 e mezzo. Ma deve restare, perché la Fiorentina non è l'Empoli che deve fare mercato in uscita. C'è bisogno di competere".

Però è arrivato il Centro Sportivo...

"Finalmente. Non vorrei però fosse un'americanata, già ho visto che le dimensioni sono molto grandi e non so se ce ne sia bisogno. Non facciamo esagerazioni, stiamo coi piedi per terra che ci servono i risultati. Certo, poi se non costruiamo dobbiamo andare all'estero a prendere le ciofeche...".

Alla Fiorentina serve un altro attaccante?

"Deve prendere solo calciatori di grande qualità. E a volte ti rinforzi anche cedendo... Poi dico anche che l'allenatore deve allenare, ma non fare le squadre, perché lui è di passaggio".

Che ne pensa di Sottil?

"In potenza ha ottime doti, poi bisogna riuscire a fargliele esprimere. Il potenziale c'è. Si deve conoscere la testa".

La Fiorentina può arrivare quinta o sesta?

"Non può, deve. L'obiettivo è quello".