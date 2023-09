NANI A RFV, La Fiorentina ha ridotto il gap con le prime sette

FirenzeViola.it

Gianluca Nani a Radio Firenze Viola

Nel corso della trasmissione "Chi si compra?" è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola l'ex direttore sportivo, tra le altre di Brescia e West Ham, Gianluca Nani. Di seguito le sue parole:

Nani, come valuta la cessione di Amrabat?

"Credo che sia una situazione che ha fatto contenti tutti: non c’erano i presupposti per far restare il giocatore. La Fiorentina è comunque riuscita a ricavare tanti soldi dalla cessione del marocchino e ha preso un giocatore importante come Arthur e ha accontenato il calciatore".

Come valuta l'arrivo di Mina?

"È un calciatore molto forte a livello strutturale, il recupero da un infortunio lo soffre molto di più rispetto a un calciatore brevilineo. La Fiorentina ha comunque un buon parco difensori, faranno le loro valutazioni sul giocatore e nel caso a gennaio interverranno".

Che ne pensa dell'acquisto di Maxime Lopez per sostituire Amrabat?

"Io credi che il cambio sia Arthur per Amrabat e non Maxime Lopez. Credo che la Fiorentian si sia rinforzata facendo questo cambio. Credo Lopez sia l'alternativa ad Arthur, anche se è un giocatore molto forte. Non credo siano complementari per caratteristiche ma i giocatori bravi possono sempre giocare insieme".

Come valuta l'incursione del mondo Arabo all'interno del calcio?

"Lo valuto positivamente: immettono denaro fresco nelle casse dei club europei che spesso sono deficitarie. E' un sistema che credo possa rimanere a lungo".

Crede che il mercato della Fiorentina l'abbia avvicinata alle prime sette o è sempre da ottavo posto?

"Io credo che il gap si sia ridotto non solo grazie al mercato ma anche grazie alla continuità data al progetto tecnico confermando l’allenatore. Sono arrivati ottimi giocatori che a mio avviso si inseriscono bene nel sistema di gioco di Italiano. Mi dispiace per Cabral perchè secondo me non ha reso come poteva in termini di gol. Il posizionamento finale credo dipenderà molto da infortuni e da come le squadre sapranno leggere alcuni momenti della stagione, sarà un bel campionato".