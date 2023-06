NANI A RFV, L'Inter faticherebbe col West Ham. I viola...

Ascolta l'audio

Gianluca Nani a Radio Firenze Viola

Gianluca Nani, intervistato dall'inviato di Radio FirenzeViola a Londra nel corso di "Viola Amore Mio", ha rilasciato queste dichiarazioni: "Il West Ham pur essendo una grande squadra non ha raggiunto troppe finali internazionali ed è una partita che si sente. Se lo stadio della finale avesse avuto una capienza di 100mila posti, sarebbe stato pieno, e molta gente sarebbe rimasta fuori. Sarà una bella parttia, che mi attira tantissimo e che aspetto con ansia perché è il confronto tra due culture. Sarà una partita da gustare, strana, non una partita che si gioca spesso nelle competizioni europee, tra due grandi squadre".

Come vede il livello delle due squadre?

"Non fidatevi della classifica perché il West Ham è una squadra forte con uno spirito indomabile, lotta su tutti i palloni come fosse l'ultimo. Quando affronti squadre con questo spirito, è sempre difficile. Di contro la Fiorentina gioca molto bene, sono organizzati, con un allenatore capace, con una società che si sta strutturando per competere a livelli sempre più alti. Il West Ham non ha performato in campionato ma basta guardare al Siviglia per capire che non conta nulla quando si arriva in finale. Spesso può succedere che quando hai tante partite, arrivi a un punto della competizione dove si devono fare delle scelte. La Fiorentina ha fatto una stagione straordinaria, basta pensare alle due finali".

Rice principale pericolo?

"Sono tanti i giocatori forti del West Ham. Se Antonio sta bene fisicamente è complicato da affrontare. Qui in Inghilterra si dice che vincere la Premier è più difficile rispetto a vincere la Champions perché ci sono più squadre forti da affrontare. Qui trovi le big che rischiano di perdere all'ultimo minuto contro squadre meno forti. Se io fossi un tifoso della Fiorentina, sbaglierei a valutare gli inglesi dalla loro classifica".

Com'è il West Ham rispetto all'Inter?

"L'Inter è una squadra forte, ma se dovesse giocare una gara secca contro il West Ham dovrebbe battersi. La Fiorentina non parte battuta, mi incuriosisce molto vedere i differenti approcci alla partita. Non è una partita di facile interpretazione".

Si respira il clima di una partita sbilanciata verso il West Ham?

"Io vivo in una zona che è il cuore della tifoseria degli Hammers. C'è speranza e ottimismo ma non spacconeria. Il tifoso del West Ham è passionale, simile a quello della Fiorentina. è molto presente, c'è entusiasmo ma non pensano di vincere sicuramente. Sarà una partita equilibrata con un leggero vantaggio da parte del West Ham. E' uno spot per il calcio.

Rice e Amrabat, perni di centrocampo delle due squadre?

"Rice e Amrabat sono due grandi centrocampisti ma diversi. Rice è una statua capace di fare tutto. Fa girare la squadra, chiude le ripartenze, è fortissimo fisicamente ed è forte anche nel resto. Amrabat ha una qualità di palleggio più fluida, ma Rica è un giocatore completo che tutti vorrebbero in squadra".

Ultima partita di Rice e Amrabat nelle rispettive squadre?

"Per i tifosi delle due squadre mi auguro di no. Sono due giocatori fortissimi ed è normale che siano desiderati. Io non so se andranno via, ma so che sono due grandi calciatori che se dovessero partire, lascerebbero un grande vuoto tecnico ma riempirebbero le casse per investire sul mercato".



