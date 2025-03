RFV Mpasintaku su Kean: "Vale 60 milioni, ci penserà bene prima di lasciare Firenze"

Malu Mpasintaku, ex dirigente è intervenuto Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina: " In caso di arrivo di Sarri a fine stagione penso che userebbe Gudmundson come usava Mertens al Napoli".

Che ne pensa della sfida con l'Atalanta?

"Questa Atalanta è da temere sotto tutti i punti di vista, ogni tanto qualche battuta a vuoto l'ha fatta quest'anno. I viola sono galvanizzati e possono metter in difficoltà i bergamaschi. Alla Fiorentina servono i 3 punti per rimanere attaccata alla corsa Europa, battere l'Atalanta vorebbe comunque dire battere un altra big del nostro campionato".

L'Atalanta viene a fare la partita?

"Non ci sarà una squadra che aspetta l'altra, sarà una gara aperta, fin dall'inizio entrambe vorranno segnare subito, spero di vedere una bella partita?

La vittoria con la Juventus è vera gloria?

"Quando batti un big è sempre bello, la Juventus non stava bene ma comunque i viola hanno fatto la prestazione giusta, adesso serve continuità contro l'Atalanta per affrontare al meglio questo rush finale".

Kean vale 52milioni?

"Kean ne vale 60, lui ha trovato la giusta dimensione a Firenze e prima di andar via ci penserà molto bene, sa di essere al centro di un progetto".

Il Napoli può soffiarci Kean in estate?

" Il Napoli ha la forza economica per farlo, incasserà soldi importanti da Osimhen, se vuole affondare il colpo lo può fare, dipenderà tutto dalla volontà del calciatore. Ho l'impressione che Kean voglio fare la storia a Firenze e portare la Fiorentina in alto".

Ikone può avere mercato se il Como non lo riscatterà?

"Ikone ha delle qualità, lui sa benissimo che a Firenze ha fatto una passo a vuoto, però non si sa mai, magari torna e fa bene. Fossi in Ikone andrei altrove".

Nzola sarà riscattato?

"Il Lens sta valutando, il giocatore farà di tutto per farsi riscattare".

Kayode sarà riscattato?

"Il Brentford ha preso un giovane come Kayode ma non lo sta facendo giocare, il giocatore ha delle qualità ed ha bisogno di fiducia basta vedere Huijsen che ha ricevuto fiducia in Inghilterra ed è esploso. Kayode rappresenta un capitale per la società, non capisco la scelta di andare al Brentford se non ti fanno giocare".