MPASINKATU A RFV, Terracciano salva la squadra. Ikoné...

Malu Mpasinkatu, Dirigente Sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione Palla al Centro per parlare del momento della Fiorentina

È emerso da ieri qualche problema difensivo. Cosa ne pensa?

"I gol presi in questo modo non sono un bel segnale. Ieri è stato bravo Terracciano, nei momenti che contano lui è sempre presente".

Il tallone di Achille di Terracciano è la spinta sulle gambe?

"Essendo un portiere alto è quello il punto debole. Nel complesso è un portiere da 6,5 pieno perché è sempre lui che salva la squadra".

Finito il campionato e centrato la qualificazione alla Conference. Che voto dà al campionato?

"Si aggira intorno al 7. in un momento è stata quarta e lì era da 8,5. Non puoi dare per scontato la finale di una coppa europea e hanno centrato la qualificazione in Europa per il prossimo anno. Il voto di Italiano è lo stesso che ho dato al campionato alla squadra. Ha saputo tenere la barca e questa non è una cosa scontata".

Su Ikoné:

"Per quanto riguarda Ikoné, è un giocatore che può cambiare la partita soprattutto in finale. In campionato però deve essere più costante".

In finale meglio partire con Belotti o Nzola?

"Ad Atene parto con Belotti e poi la risolve Nzola. Sarebbe la chiusura perfetta di un cerchio. Nzola ha fatto fatica soprattutto all'inizio e ora si sta riprendendo, ma per il prossimo anno a Firenze vedrei bene un attaccante più forte e diverso da quelli attuali".

