MPASINKATU A RFV, Depay può incendiare la piazza

Malù Mpasinkatu, Dirigente Sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione 'Palla al centro':

Depay e Fiorentina è fattibile?

"Fattibile e mi piace. Giocatore di personalità, tecnica ed esperienza d altissimo livello. Sono quei tipi di giocatore che amano incendiare una piazza. Quando vai a cercare giocatori di questo tipo conta molto il progetto e farlo sentire come la star della squadra".

Altro nome è quello di Sorloth. Sarebbe meglio di Depay?

"Preferisco Depay, Sorloth è un buon giocatore ma preferisco Depay perché ha una certa mentalità e carattere che lo scandinavo non ha. Depay è appariscente, traina le folle. Lo vedo anche da prima punta, a 30 anni sa giocare in tutti i modi vista l'esperienza che ha. Può giocare prima punta da solo o affiancare una punta più fisica. Anche se non segna, i tifosi si innamorano perché lotta su ogni pallone. Avrà sicuramente richieste da altre società, ma la Fiorentina deve giocarsi le sue carte".

Lei ha speso buone parole per Vranckx, può essere un titolare di un centrocampo a 2?

"Sono andato a vedere il suo esordio in prima squadra, un centrocampista moderno di struttura che sa fare schermo davanti alla difesa. Non ha fatto bene al Milan, ma a me piace come giocatore e c'è un perché se è tra i 26 del belgio per l'Europeo". È un centrocampista sia difensivo che uno box to box".

