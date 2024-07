MPASINKATU A RFV, C'è sintonia tra Palladino e Ikone

FirenzeViola.it

Malù Mpasinkatu, direttore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al centro"

Palladino non ha centrocampo. Entro quanto bisognerebbe accelerare?

"Non ci sono delle date possibili, ma il più presto possibile. Sicuramente da qui a fine agosto dei tasselli saranno aggiunti perché cominciano le prime gare ufficiali. Meglio averli subito perché l'allenatore prima ha i giocatori e meglio è per lavorare. Per Colpani penso si troverà una soluzione tra i due club. Casadei è interessante, anche se il Chelsea vuole venderlo a una buona cifra. A centrocampo è la zona dove la Fiorentina ha perso di più e sulla quale non può sbagliare per costruire la squadra. Una società di questo livello difficilmente si trova impreparata. Nei primi giorni di agosto secondo me un paio di elementi arriveranno".

Come risolvere la situazione Nzola?

"Una situazione si troverà, gli attaccanti si possono vender anche se vengono da un anno negativo. Quando un attaccante che ha sempre segnato e arriva da una stagione negativa, io nella mia squadra lo prendo. In questo caso Nzola deve cambiare ambiente".

Ikone può rimanere?

"Da come mi risulta in questi primi giorni c'è una sintonia tra l'allenatore e il giocatore. Ikone magari rende meglio dietro la punta, staremo a vedere. Sul mercato Ikone può valere 15 milioni".

