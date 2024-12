MOVIOLA RFV, Carmagnini: "Manca un rigore alla Viola"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per fare chiarezza sul match del Dall'Ara ai microfoni di Radio FirenzeViola ha parlato Giancarlo Carmagnini. Questo il giudizio dell'arbitro toscano sul collega Fabbri esui possibili rigori non assegnati alla Fiorentina: "Diciamo che, per tipologia di intervento, ricalca molto il rigore concesso a Dodô contro la Lazio nella partita vinta per 2-1. È chiaro che chi arriva primo meglio alloggia: un’uscita a valanga può anche intimorire l’attaccante, che perde serenità e teme di farsi male. Lo dico chiaramente: quello è rigore, e lo avrei detto in ogni caso. Quello che mi ha sorpreso abbastanza è che, nel giro di cinque minuti, ci siano stati altri due interventi su Gudmundsson e non ci sia stata nemmeno un’on-field review. Un conto è dove inizia la trattenuta, un altro è dove si concretizza".

E poi: "La VAR era stata utilizzata, e credo che sia uno strumento che può eliminare l’80% delle situazioni controverse. Tuttavia, ho paura che si stia tornando indietro. Prima c’era la discrezionalità dell’arbitro, ora sembra esserci quella della VAR. Senza tirare in ballo la malafede, la VAR può osservare ogni angolo dell’azione. Di fronte a un episodio dubbio, sarebbe stato giusto almeno rivederlo".