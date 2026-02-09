Merlo su Vanoli: "L'avrei già esonerato, stiamo andando alla deriva"

Claudio Merlo, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato a “Viola amore mio” in onda su Radio FirenzeViola: "Io Vanoli l'avrei già cambiato, perché stiamo andando proprio alla deriva. Non ci sono risultati, non c'è gioco. Poi mi sembra che negli ultimi minuti giochiamo sempre dietro, portiamo tutti gli avversari dentro l'area di rigore e questo non va bene. Questo dipende un po' dall'allenatore e un po' dalla paura dei stessi giocatori".

La squadra negli ultimi minuti dimostra di avere paura.

"Quando giochi al calcio però la fragilità deve sparire, specialmente quando sei in queste posizione di classifica e sai che agli ultimi secondi ti fanno sempre gol. Non stiamo mai attenti dietro, indietreggiamo sempre e quello è un errore che ci è costato tanti punti negli ultimi secondi".

Vanoli viene aiutato poco dai suoi collaboratori?

"Forse, ma lui ci mette anche del suo. Io l'avrei già cambiato perché stiamo andando sempre peggio e uno scossone si deve dare. O dall'allenatore cambiandolo, o anche da Paratici che dovrebbe parlare con lo spogliatoio. Dentro al campo sembra che ognuno giochi per conto suo, non c'è un gioco di squadra, si prendono dei gol proprio perché nessuno parla. Non c'è un leader. In occasione del gol che abbiamo preso all'ultimo minuto c'erano due davanti soli: marcavamo tutti quelli dietro. È possibile che dal portiere o dai giocatori non parta niente? Servono urla! Invece niente".

