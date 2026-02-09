RFV Cagni: "Ranieri su Zapata? Chi deve marcare deve farlo bene"

vedi letture

Mister Luigi Cagni è intervenuto a Radio FirenzeViola, durante "Palla al centro", "Io nel mio spogliatoio ho sempre detto: dobbiamo finire in 11, non rompete le scatole a nessuno perché tanto non cambia niente. Quando l'arbitro fischia ormai ha fischiato, se voi rompete le scatole è sempre peggio. Poi c'è solo uno che deve parlare, che sarebbe il capitano. Senza farsi vedere da tutti, senza urlare, senza fare cose strane, perché agli arbitri dà fastidio. Io insegnavo un po' di cose di questo tipo. Oggi allo spogliatoio direi: se avete paura ditemelo subito, non mi sto neanche a preoccupare perché retrocediamo. Quindi dovete togliervi la paura perché non esiste che l'abbiate. Se un professionista gioca nella Fiorentina non può avere paura, perché sennò deve fare un altro mestiere. Non solo".

Prego.

"Per terza cosa direi soltanto: pensiamo alla prossima partita con il Como. Devo andare a vedere quali sono i miei problemi, che ci sono perché se tu perdi un sacco di punti agli ultimi minuti qualcosa devi mettere avanti".

Sono 22 in particolare...

"Quando arrivi in situazioni di questo tipo, l'annata è strana. Devi essere capace di gestirla: non devi pensare a giocare bene o farti mille pensieri. Devi trovare qual è il problema primario. Devi mettere a posto la condizione psicofisica e non prendere gol. Nel mio libero ho scritto che non si insegna più a nessuno ad arrangiarsi. Nessuno si prende più la responsabilità di niente. Ma non è colpa loro: non gli insegnano certe cose.

L'errore di Vanoli sabato sera è stato quello di lanciare un messaggio sbagliato mettendo Ranieri con Zapata che era entrato dall'altra parte?

"Il concetto è che chi deve marcare, deve farlo bene. Nel settore giovanile insegnano a marcare? No. Oggi gli allenatori devono fare la tecnica individuale del ruolo. Oggi devono insegnare tre cose ai giocatori. Ma l'allenatore dice perché devo farlo io? Perché devo fare io queste cose quando le dovrebbero sapere? Non le sanno, quindi devi essere capace tu di farlo".

Ascolta il podcast per l'intervista integrale!